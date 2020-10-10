كورونا.. تونس تسجل 3137 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
Advertisements


سجلت تونس 3137 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 31259 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 456 حالةً بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 37,352 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 28,019 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ 17 دقيقة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة «القناص»

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»