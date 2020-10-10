تصريح جديد من لوكاكو حول محاربته الفقر والعنصرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي ومنتخب بلجيكا، البلجيكي روميلو لوكاكو، اليوم السبت، بأن عائلته حاربت الفقر والجوع حتى بلوغه سن الـ16، ووصوله إلى الفريق الأول لأندرلخت البلجيكي.


وقال لوكاكو في تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية "عندما توقف والدي عن لعب كرة القدم، كان عمري حينها 6 سنوات، ولم نكن نمتلك النقود. والدتي كانت مصابة بمرض السكري، ولكن كان عليها مواصلة العمل".


وتابع هداف "النيراتزوري" في الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً "الأمور لم تكن سهلة حتى بلوغي 16 عاماً. والداي كانا ينامان بدون وجبة العشاء من أجلنا هو وشقيقه جوردان".


وأضاف صاحب الـ27 عاماً "رغبتي في النجاح وإثبات نفسي بدأت منذ مرحلة الشباب، وكنت أرغب في مكافأة والدتي".


وتابع حول فترة شبابه الصعبة "كنت أفكر فقط في كرة القدم، كنت أستيقظ وأفكر في أن أكون لاعبا من النخبة. كنت أذهب للمدرسة، ثم بعدها للمران، ليس أكثر. عندما كنت خارج المنزل، فالشيء الوحيد الذي كنت أمارسه هو لعب كرة القدم".


كما أقر اللاعب الذي يعد الآن رمزاً للتحدي، ولمكافحة العنصرية، بأنه كان يرغب في مقابلة الرئيس الجنوب إفريقي الراحل والمناضل نيلسون مانديلا.

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