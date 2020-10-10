نجم الزمالك السابق: سأشجع الأهلي أمام بيراميدز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة ولاعب الزمالك السابق بتصريحات جديدة، أكد فيها أنه سيقوم بتشجيع الأهلي غدا أمام بيراميدز.

 

 وقال عبد المنصف في تصريحات خلال مدخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "طالما في مصلحة الزمالك أن الأهلي يفوز فأنا هشجع الأهلي، حبنا للزمالك وإخلاصنا ليه أمر طبيعي، وتألقي ضد الزمالك في مباراة وادي دجلة كان لأني اتربيت صح في نادي الزمالك أني احترم النادي اللي بلعب فيه وبشتغل فيه".

 

وتابع: "البطولة المحببة للزمالك أنه يلعب في دوري أبطال إفريقيا، مش يلعب في الكونفدرالية، عشان كدة بتمنى أن الأهلي يفوز على بيراميدز ويعطله".

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