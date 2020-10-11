خطيب مسجد "أحمد المنسي" بالإسكندرية: أقل ما نقدمه لذكرى الشهيد (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
مسجد أحمد المنسي
مسجد أحمد المنسي
شيماء حسن
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قال سعيد مبروك، خطيب مسجد الشهيد البطل أحمد المنسي في محافظة الإسكندرية، إن إطلاق اسم الشهيد على المسجد تخليدًا لذكراه باعتباره قدوة لشباب مصر، موضحًا أن هذا المسجد كان ضمن خطة الوزارة لافتتاح مساجد عدة على مستوى المحافظة.

وأضاف "مبروك" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت أن هذا المسجد يخدم قطاع كبير من منطقة أسواق الجملة بالمحافظة.

وتابع: "هذا المسجد مبني على الطراز الإسلامي الذي يذكرنا بالحضارة الإسلامية، ووزير الأوقاف لا يتوانى عن افتتاح المساجد، وإطلاق اسم الشهداء على المساجد تخليدًا لذكراهم باعتباره أقل ما يقدم لهم".


وكان افتتح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الجمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب بالإسكندرية الذي شيدته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

و في هذا الصدد صرح وزير الأوقاف بأن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء.

وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.

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