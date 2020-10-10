بصورة عائلية.. كريم فهمي يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".



وظهر كريم بالصورة برفقة زوجته وشقيقه أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ، وعلق علي الصورة قائلاً:"العائلة".



وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : ربنا يخليكم لبعض.



وفي سياق آخر، شارك كريم فهمي مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.