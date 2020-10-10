موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:01 م
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود يوم الاثنين 12 اكتوبر، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد تعادل فريق الزمالك بمباراته الأخيرة في الدوري بنتيجة سلبية أمام وادي دجلة، بينما تعرض حرس الحدود للهزيمة أمام أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وستقام المباراة بين فريق الزمالك وحرس الحدود في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتنقل المباراة على قناة "أون تايم سبورت" الرياضية.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ولكن سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري بعد انسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول.

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