منى زكي تعلق على واقعة هروب فتاة الاسكندرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الفنانة منى زكي على ظاهرة هروب الفتيات من أسرهن نتيجة العنف الاسري، قائلة: "غير مقبول أن تسود مثل هذه الظواهر من العنف الاسري او تبريرها على غرار إكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 ضلع.. بالنسبة ليا اصلًا غير مقبول إن حد يمد إيده على حد عامة "

وأضافت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، مساء السبت، قائلة: "أنا سفيرة لليونسيف وشاركت في حملة " بالهداوة مش بالقساوة " وسعيدة بمشاركتي فيها واي حاجة بتساعد في تحقيق التواصل بين الاجيال لتغيير تقاليد كنا تعتقد أنها صحيحة وتعودنا عليها وهي غير صحيحة.. مش صح تكسر بني أدم ومشاعره وكبريائه وحاجات كتيرة.. مهما كان عمره لان الحاجات دي بتفضل جوه البني أدم مش بتروح ".

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اختار الدكتور محمد الباز، صورة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة مع والدتها بعد رفض الأولى احتضان أمها كأسوأ صورة لعام 2020.

وتابع محمد الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية"النهار": "الآباء يجب أن يدركوا أننا نواجه كارثة مجتمعية كبيرة بسبب إهمال الأبناء، وعليهم ألا يغلقوا الأبواب في وجوههم خاصة البنات".

وأضاف أن المجتمع لم يعد مغلقا كما كان، فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت الأبواب أمام الأبناء، وعلى الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر لاحتوائهم.

وحذر محمد الباز، من خطورة إهمال الآباء لبناتهن وإغلاق باب التفاهم والنقاش معهن وهو ما يهدد الأمن المجتمعي.

وقال إن ما حدث في واقعة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة أنها فرت من أسرتها بسبب الضرب وسوء المعاملة وهربت مع شاب تعرفت عليه عبر برنامج «تيك توك.

وتابع أن الأمر ذاته تكرر في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، حيث فرت من أهلها بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في المنزل، وتعرفت على شاب هربت معه.

وواصل أن هذه الوقائع تؤكد أن الأمن المجتمعي في خطر، ونحن نواجه كارثة ومصيبة مجتمعية يجب مواجهتها، موضحا أنه لو لم تجد البنت باب الأب أو الأم مفتوح ستلجأ إلى باب آخر تفر إليه.

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