ألمانيا تعبر عقبة أوكرانيا بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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حقق المنتخب الألماني فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب نظيره الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقم المنتخب الألماني بهدف سجله ماتياس جينتر في الدقيقة 20، وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل رسلان ملينوفسكي الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار له في مبارياته السابقة بالبطولة.
وفي المباراة الثانية، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة بفوزه على المنتخب السويسري 1 / صفر.
ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .14
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.
وفي الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه السويسري، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع مضيفه الأوكراني.

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الكلمات المفتاحية

دوري الأمم الأوروبية أوكرانيا ألمانيا

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