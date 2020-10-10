ألمانيا تعبر عقبة أوكرانيا بصعوبة في دوري الأمم الأوروبية

وتقم المنتخب الألماني بهدف سجله ماتياس جينتر في الدقيقة 20، وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل رسلان ملينوفسكي الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار له في مبارياته السابقة بالبطولة.

وفي المباراة الثانية، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة بفوزه على المنتخب السويسري 1 / صفر.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .14

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه السويسري، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع مضيفه الأوكراني.