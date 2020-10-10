أحمد موسى ناعيا سامية زين العابدين: صحفية بدرجة مقاتلة (فيديو)

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نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والتي وافتها المنية أمس الجمعة.



وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، افتقدنا سامية زين العابدين، التي كانت مساندة بقوة لبلدها ومؤسساتها وكان تكره جماعة الإخوان الإرهابية.



وأكد أن سامية زين العابدين لم تتغير أبدًا، وكانت تنزل ضد الإخوان بعد 2011 وهي صحفية بدرجة مقاتلة، مردفا: "شافت جوزها الشهيد عادل رجائي وهو يقتل أمام عينها ومنحها هذا القوة والشجاعة".



وتوفيت أمس الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة اللواء الشهيد عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وإليكم أبرز المعلومات عنها:-

1- صحفية مصرية درست علوم السياسة والاقتصاد.



2- تخرجت في جامعة القاهرة عام 1986.



3- عقب تخرجها عملت في مجال الصحافة.



4- تولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "المساء" ورئيس قسم الشؤون العسكرية بالجريدة.



5- جرى اختيارها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة في الدورة السابقة، فيما تم تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة في التعديلات الأخيرة.



6- تزوجت من اللواء الشهيد عادل رجائي في يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أي أطفال حتى استشهاده يوم 22 أكتوبر 2016.



7- ساهمت في تأسيس بعض الحركات الشعبية لمساندة الجيش والشرطة.



8- كرمّها وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي أكثر من مرة.



9- من أهم الأحداث التي قامت بتغطيتها صحفيًا حرب الخليج "90" ومناورات الجيش المصري.



10- كانت من ضمن مؤسسي ائتلاف "الأغلبية الصامتة".



