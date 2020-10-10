أحمد موسى ناعيا سامية زين العابدين: صحفية بدرجة مقاتلة (فيديو)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة والتي وافتها المنية أمس الجمعة.

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، افتقدنا سامية زين العابدين، التي كانت مساندة بقوة لبلدها ومؤسساتها وكان تكره جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أن سامية زين العابدين لم تتغير أبدًا، وكانت تنزل ضد الإخوان بعد 2011 وهي صحفية بدرجة مقاتلة، مردفا: "شافت جوزها الشهيد عادل رجائي وهو يقتل أمام عينها ومنحها هذا القوة والشجاعة".

وتوفيت أمس الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة اللواء الشهيد عادل رجائي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وإليكم أبرز المعلومات عنها:-
1- صحفية مصرية درست علوم السياسة والاقتصاد.

2- تخرجت في جامعة القاهرة عام 1986.

3- عقب تخرجها عملت في مجال الصحافة.

4- تولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "المساء" ورئيس قسم الشؤون العسكرية بالجريدة.

5- جرى اختيارها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة في الدورة السابقة، فيما تم تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة في التعديلات الأخيرة.

6- تزوجت من اللواء الشهيد عادل رجائي في يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أي أطفال حتى استشهاده يوم 22 أكتوبر 2016.

7- ساهمت في تأسيس بعض الحركات الشعبية لمساندة الجيش والشرطة.

8- كرمّها وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي أكثر من مرة.

9- من أهم الأحداث التي قامت بتغطيتها صحفيًا حرب الخليج "90" ومناورات الجيش المصري.

10- كانت من ضمن مؤسسي ائتلاف "الأغلبية الصامتة".

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة «القناص»

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»