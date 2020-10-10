يحي الفخراني : "شكسبير لو كان عايش مكنش رضي عني" (فيديو)

Advertisements

علق الفنان الكبير يحي الفخراني، على دوره الجديد في مسلسل " نجيب زاهي زركش " بعد غياب عامين عن الدراما، قائلًا: "دائما أشتاق وأتوحش لدراما رمضان، لكن الكتابة أصبحت مشكلة، وأنا لاألوم الكتاب لاني إشتغلت حاجات كتيرة أوي، فالمساحات بقت قدام الكتاب محدودة فيخافوا يكتبوا حاجة أبقى عملتها قبل كده "



وتابع في حوار خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أجراه يف بلاتوه تصوير العمل قائلًا " بالاضافة لذلك سني أيضًا يحكم ايضًا "



وحول قبوله بدوره في مسلسل " نجيب زاهي زركش " في ظل أزمات الكتابة التي اشار لها، قال الفخراني: "حاجة جديدة معملتهاش قبل كدة وموضوع حسيته ويستحسن يقدم الان وهو مسلسل إجتماعي " لايت " به في طياته " كوميدي " وعشان كده أنا حابه ".



وحول إختلاف كوميديا الفخراني عن غيره ومعايرها " قال: "هي مش بالمقاس وأنا مش موهوب أني أضحك في المطلق لكن كلما كان الموضوع ثقيلًا زادت قدرتي على إضحاك المشاهد ".



وإستطرد قائلًا " لازم يكون الموضوع حقيقي وتقيل عشان أققدر أدي مشاحة للضحكة حتى تترسخ القضية في اذهان المشاهد " مشيرًا إلى أنه ليس من اصحاب مواهب " الافيهات وأنه لابد أن يكون الموضوع محسوب ومكتوب بدقة "



وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول حول الاقرب لقلب الفخراني " فكرة " اللايت " الاجتماعي كان أو الكوميدي أو" الملك لير" على المسرح أو مرورًا ببقية الاعمال الدرامية الثقيلة مثل شيخ العرب همام قال الفخراني " هذه عبقرية شكسبير الذي يستطيع في " عز " التراجيديا " وسواد الصورة لازم نضحك أوي.. في مشهد يفطس في الضحك و" قبيح " كمان بس أنا كنت بقوله بحرص ودقة ولو شكسبير كان عايش مكنش رضى عني فيه لاني بقول الصح بتاعه ".

وتابع قائلًا " "الكوميديا" هي الاقرب لقلبي لانها من الممكن أن لاتؤثر عليا سلبًا لان التراجيديا في أوقات كثيرة تترك اثر في النفس عندما أعايشها بشكل كبير ".

وكشف الفخراني أنه منذ عمله الدرامي الاخير في عام 2018 " بالحجم العائلي لم يجد العمل المناسب الذي يستحق عمله قائلًا " مش عاوز أظلم الكتاب بس من ساعة المسلسل قرات إسكريبتات كتيرة أوي بس لقيته إما شبه الي عملته قبل كده أو أنو مايستهلش أني أتعب فيه ".

وكشف الفخراني أنه لايعجبه مايسمى " مشروع رمضان الموسمي " قائلًا " ظاهرة مشروع خاص برمضان مش بيعجبني الحقيقة ماينفعش تبقى مجرد مشروع لازم يكون عمل مهم يكتب هام عند المشاهد بصرف النظر عني أنا كشخص ثم يليق بي سنًا وأدائًا ".

وحول تجاربه مع عبد الرحيم كمال قال الفخراني التي تنتمي للدراما الثقيلة قال الفخراني " أنا شايف غن عبد الرحيم دمه خفيف جدًا ".

وكشف الفخراني أن الفنان " الثقيل لابد ان يتمتع بخفة الدم قائلًا " الفنان الثقيل أنا شايف لازم يكون دمه خفيف لانه ماينفعش يبقى دمه مش خفيف لان الكوميديا مثلًا فيها موسيقى ولابد أن يشمل الاداء المخرج والمؤلف هي حلقة متصلة ".



وكشف الفخراني عن اسرار تخص شخصية زركش قائلًا " هو عمل تمثل محور شخصيته الرئيسية فيه علاقة الاب بابنائه والعمل هنا يختلف كثيرًا عن دور الاب البايظ في " حمادة عزو " ورغم أن العمل به قدر من الرومانسية لكنها تتسق مع سني لاني محرلة عمري الان ماتسمحش إني أطلع " ابوس " مقارنة



يذكر أن المسلسل بعنوان «نجيب زاهي زركش " وهو التعاون الخامس بين المؤلف عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني، حيث تعاونا على مدار السنوات الماضية في مسلسلات مثل «شيخ العرب همام ودهشة وونوس»، ويعد المسلسل رابع تعاون لشادي الفخراني مع والده.