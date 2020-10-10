رنا سماحة تعلن عن خطبتها على سامر أبو طالب

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احتفلت اليوم السبت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها علي سامر أبو طالب في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.



وشاركت رنا سماحة جمهورها بصورة من حفل خطبتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت رنا على الصورة وكتبت : الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات .. ادعولنا دعوة حلوة



وهنأها الكثير من محبيها منهم شذي وكتبت : ربنا يتمملكم علي خير يا حبايبي الطيبين المحترمين.

يشار أن رنا سماحة طرحت مؤخرًا أغنية "بقيت " الحان محمد الصاوي ، توزيع، أحمد عبدالسلام ، إخراج سامي بساط ، كلمات أحمد حسن راؤول.



وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.



