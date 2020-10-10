المصائب لا تأتى فرادى.. تغريم الزمالك مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية برتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرر توقيع عقوبة مالية على نادى الزمالك قدرها مليون يورو بسبب عدم سداد قيمة التعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادى مصر المقاصة الحالى، للفريق الأبيض من ماريتيمو البرتغالى فى موسم 2014-2015.

 

وقام نادى ماريتيمو بالاحتجاج على عدم سداد الزمالك قيمة انتقال محمد إبراهيم له وتوجه للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على مستحقاته.

 

وأوضحت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن "فيفا" قرر فرض عقوبة مادية قدرها مليون يورو، إلا أن نادى الزمالك يمتلك أحقية الاستئناف على القرار وفقا للمواعيد المحددة.

 

وتابعت الصحيفة البرتغالية، أن النادى البرتغالى والزمالك توصلا لاتفاق على شروط الانتقال، إلا أن النادى المصرى لم يلتزم بالاتفاق بعد ذلك.

 

وانتقل محمد إبراهيم إلى صفوف الزمالك فى موسم (2014 - 2015)، قبل أن تقرر الإدارة البيضاء الاستغناء عن اللاعب فى الصيف الماضى لنادى مصر المقاصة.

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