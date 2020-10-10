بعرض خرافي.. برشلونة يسعي لتجديد عقد ميسي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:31 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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بدأ نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو في إجراءات تجديد تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهاية الموسم الجاري.

ويخشي البلوجرانا من رحيل نجمة الأرجنتيني بشكل مجاني عقب إنتهاء تعاقده مع برشلونة، في صيف عام 2021.

ووفقاً لموقع " دون بالون " الإسباني فإن برشلونة عرض على ميسي راتب سنوي يقدر بـ 100 مليون يورو.

ويحاول بارتوميو تأمين بقاء النجم الأرجنتيني داخل الكامب نو حتي صيف عام 2024 براتب خيالي.

وفي سياق آخر متصل بدأت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في البحث عن إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني، خاصة وأن تعاقده ينتهي الصيف المقبل.

حيث أن الناديين قد عرضوا على ميسي نفس الراتب الذي قدمه بارتوميو خلال هذا العرض، وهو ما يجعل المدير الحالي، يضع نجمه الأرجنتيني بين البقاء داخل الكامب نو والغدر ببرشلونة.

يذكر أن ميسي كان قريب من الرحيل الموسم الماضي عن الكامب نو، لكن بارتوميو قد ربطه بالبقاء بالطريقة القانونية .

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