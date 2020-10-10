في عيد ميلاده.. تعرف علي أبرز أعمال أمير كرارة

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يحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده وأكمل أمير عامه ال 43 ، وارتبط اسمه بلقب "باشا مصر " وذلك عن شخصيته في مسلسل "كلبش" ، واستطاع أن يصل لأعلي درجات النجومية وأن يحظي بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور بأعماله الناجحة .



وفي السطور الآتية يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أعمال أمير كرارة.



* في عام 2002، اقتحم عالم التمثيل من خلال ست كوم "شباب أون لاين" عام 2002، ثم شارك في مسلسل "العمة نور" عام 2003 وفي فيلم "أحلى الأوقات" عام 2004 من إخراج هالة خليل.



* في عام 2005 شارك في مسلسل "اللي اختشوا ماتوا" كما شارك في فيلم "زكي شان" مع الفنان أحمد حلمي وحسن حسني ومن إخراج أيمن مكرم.



* في عام 2007 عاد للتمثيل من خلال مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الأول من إخراج شريف عرفة كما شارك في فيلم "عمليات خاصة" من إخراج عثمان أبو لبن. وشارك في مسلسل "دموع القمر" عام 2008، ومسلسل أنا قلبي دليلي ومسلسل "خاص جداً" كضيف شرف وفيلم "ليالي الحب" عام 2009.



* في عام 2010 شارك في مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "قصة حب" ومسلسل فتاة الليل "حكايات بنعيشها" ومسلسل "برة الدنيا".



* عام 2011 عاد إلى تقديم البرامج التلفزيونية حيث قدم برنامج "فاكر ولا لأ" على قنوات النيل. وفي نفس العام شارك في مسلسل "أبواب الخوف" ومسلسل "المواطن أكس" مع محمود عبد المغني ومن إخراج مشترك بين محمد بكير وعثمان أبو لبن.



* شارك في مسلسل "المواطن أكس" وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً جعل الشركة المنتجة تعيد التجربة مع الطاقم ذاته عام 2012 من خلال مسلسل "طرف تالت" من إخراج محمد بكير.



* وفي نفس العام قدم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثالث كما شارك في مسلسل "روبي" مع الفنانة سيرين عبد النور ومكسيم خليل وإخراج رامي حنا.



* قدم في 2013 مسلسل "تحت الأرض" من إخراج حاتم علي وإيمان شعبان. وفي عام 2015 قام بالتمثيل في كل من مسلسل "حواري بوخاريست" و "ألف ليلة وليلة" و "أنا عشقت".



* وفي 2017 صدر فيلم الأكشن المصري "هروب اضطراري" الذي قام فيه كرارة بدور البطولة مع عدد من النجوم مثل أحمد السقا وغادة عادل وغيرهم، وشهد الفيلم نجاحاً كبيراً. وقام ببطولة فيلم "حرب كرموز" الذي صدر في يونيو 2018، وهو فيلم مصري من انتتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، وإخراج بيتر ميمي.



* شارك أمير كرارة في مسلسل "كلبش"، الذي عرض في رمضان 2019. وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى، حيث رشح الثنائي لمطالب الجمهور بتقديم الجزء الثالث، عقب النجاح الكبير الذى حققه المسلسل بجزأيه الأول والثاني.



* في بداية 2019 قدم برنامج منوعات أسبوعي بعنوان "سهرانين" على فضائية " ON E".



* وفي عام 2020 تألق أمير كرارة في مسلسل "الأختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



* سيُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2021 من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.