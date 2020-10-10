إخماد حريق نشب بحوش مواشي في نجع حمادي بقنا

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تمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن قنا، من إخماد حريق هائل إثر نشوب النيران في حوش للمواشي، بقرية "هو" بمركز نجع حمادي، شمالي قنا.



وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية بسيطرتها، بإشراف العقيد هاني الإتربي، مدير الإدارة ورئاسة النقيب علاء الديب، على حريق نشب بحوش، في عزبة الأمير، التابعة لقرية "هو" نتيجة تراكم كمية من المخلفات به، دون خسائر في الأرواح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

