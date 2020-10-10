"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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كرم حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، عدد من أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، في إطار الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر السادس من أكتوبر، وذلك بمقر الحزب في نطاق حي الشرق، بحضور النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمرشح علي القائمة الوطنية، وحسن عمار، مرشح المقعد الفردي لمجلس النواب 2020، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، جاء ذلك بناءً علي توجيهات المهندس أشرف رشاد، النائب الاول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب.


وأكد عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أنه من الجيل الذي حضر حرب أكتوبر ولمس بطولات جيش مصر، ولا يصح مرور احتفال دون تكريم رموز أكتوبر الذين رسخوا في الأجيال المتعاقبة كل عزيمة وبطولة ووطنية، تلك الروح التي نستحضرها اليوم لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر.

وقال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته على هامش التكريم، إن من أسعد لحظات حياته مقابلة أبطال رفعوا اسم مصر عالية، وبورسعيد ومصر كلها تتشرف بهم، وأن الأجيال المتعاقبة عاشوا منذ طفولتهم على إنجازات وبطولات أبطال حرب أكتوبر لتي يفتخر بها الشعب المصري والعربي.

وأوضح حسن عمار، مرشح الحزب علي المقعد الفردي، أنه فخور جدا بوجوده وسط هذه الكوكبة من أبطال أكتوبر الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أرض الوطن.

وأشارت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، إلي أنها كانت تتمني التواجد وسط الأبطال الذين سطروا ملاحم بطولية يتحاكي بها الأجيال، مؤكده أن ما فعله هؤلاء الأبطال يتم تدريسه بجميع الكليات والمعاهد العسكرية لما فيها من بساله وتضحية للجندي المصري.

وفي نفس السياق، لفت النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إلي أن حرب اكتوبر المجيدة لها كبير الأثر بين أبناء الشعب المصري في بث الروح الوطنية بداخلهم وحثهم علي الفداء لحماية العرض والأرض.
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء

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