تفاصيل إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب

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صرح المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال صلاح دياب أن النيابة العامة المختصة قد قرّرت منذ قليل إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.



وأكد الديب أن دياب توجه إلى منزله بمنيل شيحة بعد إنهاء إجراءات إخلاء السبيل من سرايا النيابة.





كانت قد قررت جهات التحقيق من قبل حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه ببناء مصانع دون ترخيص ولتهرّبه من سداد 11 مليارًا و135 مليون جنيه، حيث ألقي القبض عليه على خلفية اتهامه بعدد من القضايا المالية وخضع للتحقيق قبل أن يصدر قرار بحسبه.



وأشار الي أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد ثبوت عدم صلة موكله بالشركة محل المخالفة.



وأضاف أن المهندس صلاح دياب ترك إدارة الشركة منذ عام 2013، وأنه ليس له أي صفة تجاه الاتهام المنسوب إليه.



