تفاصيل إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
صرح المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال صلاح دياب أن النيابة العامة المختصة قد قرّرت منذ قليل إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه. 

وأكد الديب أن دياب توجه إلى منزله بمنيل شيحة بعد إنهاء إجراءات إخلاء السبيل من سرايا النيابة.


كانت قد قررت جهات التحقيق من قبل حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه ببناء مصانع دون ترخيص ولتهرّبه من سداد 11 مليارًا و135 مليون جنيه، حيث ألقي القبض عليه على خلفية اتهامه بعدد من القضايا المالية وخضع للتحقيق قبل أن يصدر قرار بحسبه.

وأشار الي أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد ثبوت عدم صلة موكله بالشركة محل المخالفة.

وأضاف أن المهندس صلاح دياب ترك إدارة الشركة منذ عام 2013، وأنه ليس له أي صفة تجاه الاتهام المنسوب إليه.

أخبار تهمك

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 17 ساعة

المصائب لا تأتى فرادى.. تغريم الزمالك مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

منذ 42 دقيقة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 13 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»