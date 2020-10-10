"أبو القمصان" تناشد النائب العام بعدم تسليم فتاة الاسكندرية لأسرتها: "هتاخد علقة موت"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال نهاد أبو القمصان، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك 8 أطفال من كل 10 أطفال تعرضوا للعنف الأسري، مشيرة إلى أن العنف الأسري ضد الاطفال لا يعد وسيلة للتربية، ولكنه مجرد عنف يستخدم ضد الطرف الأضعف.

وتابعت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن العنف ضد الأولاد يقل مع زيادة عمرهم، خوفًا من رد فعلهم حال ضربهم، أما البنات فالضرب يستمره بالعديد من الحجج الواهية.

وعن واقعة فتاة الأسكندرية، ناشدت "أبو القمصان" النائب العام بأن لا يسلم فناة الاسكندرية لأهلها، بل عليه أن يسلمها لأحد مراكز الاجتماعية التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، معقبة: "سيبك من البوستين والحضن اللي قدام الكاميرا، مين اللي يضمن سلامة الفتاة بعد رجوعها للمنزل، حالة الرعب التي على وجه الطفلة توجع القلب"

وطالب بإخضاع والدي الفتاة لدورة تأهيلية، لكي يستطعيوا أن يربوا أولادهم، معقبة: "البنت هترجع تاخد علقة موت، وممكن تطفش تاني"

اختار الدكتور محمد الباز، صورة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة مع والدتها بعد رفض الأولى احتضان أمها كأسوأ صورة لعام 2020.

وتابع محمد الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية"النهار": "الآباء يجب أن يدركوا أننا نواجه كارثة مجتمعية كبيرة بسبب إهمال الأبناء، وعليهم ألا يغلقوا الأبواب في وجوههم خاصة البنات".

وأضاف أن المجتمع لم يعد مغلقا كما كان، فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت الأبواب أمام الأبناء، وعلى الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر لاحتوائهم.

وحذر محمد الباز، من خطورة إهمال الآباء لبناتهن وإغلاق باب التفاهم والنقاش معهن وهو ما يهدد الأمن المجتمعي.

وقال إن ما حدث في واقعة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة أنها فرت من أسرتها بسبب الضرب وسوء المعاملة وهربت مع شاب تعرفت عليه عبر برنامج «تيك توك.

وتابع أن الأمر ذاته تكرر في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، حيث فرت من أهلها بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في المنزل، وتعرفت على شاب هربت معه.

وواصل أن هذه الوقائع تؤكد أن الأمن المجتمعي في خطر، ونحن نواجه كارثة ومصيبة مجتمعية يجب مواجهتها، موضحا أنه لو لم تجد البنت باب الأب أو الأم مفتوح ستلجأ إلى باب آخر تفر إليه.

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