شقيقه أحمد وزوجته من عرضت عليه الزواج.. ما لا تعرفه عن أمير كرارة

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يحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده وأكمل أمير عامه ال 43 ، وارتبط اسمه بلقب "باشا مصر " وذلك عن شخصيته في مسلسل "كلبش" ، واستطاع أن يحظي بمكانة كبيرة في قلوب الجمهور بأعماله الناجحة .



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن أمير كرارة.



* شقيقه ممثل وهو أحمد كرارة ولديه شقيقة " نور" حضر زفافها منذ أيام.



* زوجته هي هند صلاح حسني شقيقة الممثل ولاعب كرة القدم السابق أحمد صلاح حسني ولديه منها ولد اسمه سليم وبنتان هما ليلى ونيللي.



* لم يعرض على زوجته طلبه ورغبته في الزواج منها بل هي التي عرضت عليه الزواج وقال عن هذا الأمر إن زوجته هي التى عرضت عليه الزواج في أول مقابلة جمعت بينهما، وقالت له : هاتجوزك.



* رفض أن يشارك شقيقه أحمد كرارة في أي عمل فني وعلق مبرراً الأمر بقوله : لا أنكر حرصي على عدم مشاركة أخي في أي أعمال فنية، لأن تاريخ السينما المصرية لم يشهد وجود أشقاء مثلوا مع بعضهما، ومعنى ذلك أن خوضنا تلك التجربة لن يضيف إلينا أي شيء، بل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.



* جسد شخصية البطل الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في دراما رمضان الماضي



* يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.