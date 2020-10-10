فرص الزمالك في الحصول على المركز الثاني بالدوري المصري

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اشتعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز على حسم المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والمؤهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل جولتين فقط على نهاية النسخة الحالية من البطولة المحلية.

موقف الزمالك وبيراميدز في الدوري:
الزمالك يحتل فعليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًا حيث يمتلك الفريق 65 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم أي أن رصيده الحقيقي الآن (62 نقطة)، بينما يتفوق عليه فريق بيراميدز بفارق نقطة وحيدة ويمتلك (63 نقطة).

المباريات المتبقية للزمالك وبيراميدز:
يتبقي لكل من الزمالك وبيراميدز مباراتين فقط في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث يلتقي الفريق السماوي مع الأهلي يوم الأحد المقبل بالجولة 33، بينما يواجه الفارس الأبيض نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري، بينما يواجه بيراميدز المقاولون العرب ولم يتحدد موعد المباراتين حتي الآن.

فرص الزمالك في حسم وصافة الدوري:
ويحتاج فريق الزمالك للفوز في مباراتيه المتبقيتين على حرس الحدود والإسماعيلي وحصد 6 نقاط تضاف لرصيده ليصل إلي 68 نقطة، وهنا يكفيه تعادل بيراميدز في مباراة واحدة بالجولتين القادمتين ليحسم الفارس الأبيض المركز الثاني، حيث أنه في هذه الحالة سيكون أقصي رصيد يمكن للفريق السماوي الوصول إليه حال فوزه في مباراته الثانية هو 67 نقطة.

أما في حالة فوز الزمالك في مباراة والتعادل أو الخسارة في المباراة الأخري والوصول لـ 65 أو 66 نقطة وفقًا لنتيجة المباراتين، سوف يحتاج فقط لتعادل بيراميدز في المباراتين المتبقيتين له بالدوري حتي يضمن الفارس الأبيض "وصافة" البطولة، خاصة وأنه في حال تساوي النقاط بينهما المواجهات المباشرة سوف ترجح كفة الفريق الأبيض.

على الجانب الآخر، يكفي فريق بيراميدز الفوز في المباراتين المتبقيتين له بالدوري ضد الأهلي والمقاولون العرب لحسم المركز الثاني دون النظر لنتائج مباراتي الزمالك في البطولة المحلية، حيث سيصل رصيده إلى 69 نقطة وسيكون أقصي رصيد يمكن للأبيض الوصول إليه 68 نقطة.

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بيراميدز المقاولون الزمالك الدوري المصري الأهلي

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