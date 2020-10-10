محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعًا موسعًا لمديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمدن بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير المساعد وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء. 

حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة وذلك لمواجهة موسم الشتاء واحتمالات تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، موجهًا بتخصيص مندوب من كل حي ومدينة ومديرية للتواجد بغرفة العميات المركزية أثناء الأزمة للتنسيق مع غرف العمليات الفرعية.

واستمع المحافظ إلى استعدادات كل جهة حيث أعلنت هيئة الإسعاف عن إنتشار جميع سيارات الإسعاف لديها وعددها 109 سيارة على مستوى المحافظة، كما استعرضت مديرية التضامن استعدادها من خلال توفير المساعدات النقدية وأماكن الإغاثة والإيواء، وكذلك مديرية الشباب والرياضة التي أوضحت استعدادها من خلال توفير أماكن الإيواء بنزل الشباب بشبراقاص والمحلة والمعتمدية وسمنود، وتوفير شباب متطوعين مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع تلك النوع من الأزمات، ومن جانبه أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهيئة ستتدعم الأحياء والمدن بـ 64 عربة مختلفة لشفط وسحب المياه.

كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف المياه خاصة بالأنفاق وذلك قبل نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة والطرق والمدارس في حالة الأمطار الغزيرة.
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات فصل الشتاء (صور)

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