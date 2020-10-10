رئيس حي العجمي يكشف تفاصيل هدم برج الميدان ويحسم الجدل حول أثريته

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قال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن هدم برج الميدان بالمنطقة لأنه كان يسبب اختناق مروري للقادم من الصحراوي إلى الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن البرج ليس أثريًا ولا يرمز لأي حضارة أندلسية أو منارة إسلامية.



وأضاف "موسى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "البرج كان عبارة عن حجرة بدون سقف داخلي وكان ارتفاعه 12 متر ولم يشكل أي رمز أو اثر واقيم في التسعينات لا يرمز لاي حضارة اندلسية او منارة اسلامية وكان مسؤول القطاع يستخدمه كمبنى إداري".



وأشار إلى أن برج الميدان ليس منارة ولا مبنى أثري وعمره 21 عامًا فقط، وكان يعرقل أحد الكباري الذي يتم إقامتها بهذه المنطقة الذي سيعمل على تحقيق السيولة المرورية بهذه المنطقة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.