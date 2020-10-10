في عيد ميلاده.. تعرف علي بدايات أمير كرارة الفنية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يصادف اليوم العاشر من أكتوبر ذكرى ميلاد النجم أمير كرارة، والذي استطاع أن يصل إلى اعلى درجات النجومية بأعماله الناجحة والتي رسخت اسمه في أذهان الجمهور.

وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني " بدايات أمير كرارة الفنية.

كانت بدايته بعيدة تماما عن الفن حيث درس سياحة وفنادق، ولم يعمل بمؤهله بل بدأ لاعبًا للكرة الطائرة وشارك ضمن الفريق القومي الأساسي للكرة الطائرة في مصر، ودخل بطولات للعالم في الكرة الطائرة، ولكن لم يستمر في مجال الرياضة.

بدايته الفنية كانت عن طريق القيام بأدوار صغيرة في الإعلانات، ثم قام باكتشافه طارق نور وهو من قدمه لعالم تقديم البرامج، وقدم أول برنامج له باسم ستار ميكر عام 2002.

يشار أن أمير كرارة استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

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