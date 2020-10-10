أحمد موسى: أبو العينين له علاقات كبيرة في مختلف الدول و"حافظ الدقي والعجوزة" (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين يعقد حاليا اجتماعا جماهيريا بالجيزة، بدأ منذ السادسة مساء اليوم السبت، وما زال مستمرًا، في ضوء حملته الانتخابية.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الناخبين يحتاجون لنائب يمتلك علاقات ولهم ثقة وقادر على تلبية مطالب الجماهير وحل مشاكلهم.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى إننا نحتاج إلى نائب خدمي وسياسي لمساعدة بلاده في الداخل والخارج وفي نفس الوقت تقديم الخدمات للمواطنين وتشريع القوانين.



وأكد موسى، أن النائب محمد أبو العينين انتماءه للدقي والعجوزة والجيزة على السواء، مشيرا إلى أنه حافظ الدقي والعجوزة مثلما يحفظ الجيزة، وتحدث مع محافظ الجيزة في مشاكل أهالي العجوزة والدقي، مشيرا إلى أن أبو العينين يملك الصفة البرلمانية والنيابية ومعروف بره وجوه.



وأشار إلى أن أبو العينين له علاقات كبيرة في مختلف الدول مؤكدا أنه لم يتخل عن خدمة المواطنين حتى خلال 10 أعوام التي قضاها خارج مجلس النواب، ولعب دورًا مهمًا في خدمة الدولة المصرية.



وجه النائب محمد أبو العنين التحية لأهالي الجيزة على تشريفها له في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي أقيم اليوم السبت، دعما له في الانتخابات البرلمانية التي يخوضها في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.



وأكد أن شعار حملته "معا من أجل مصر"وهذا الشعار الذي يجمعنا ويوحد قلوبنا وعقولنا، ونقوله للعالم أجمع، مضيفا أنه في خدمة أهالي الجيزة بصرف النظر عن الانتخابات.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الدائرة، وقسمت فرق العمل إلى 3 فرق لرصد كل كبيرة وصغيرة عن مشكلات الدائرة، قائلًا: "أخذت عهد على نفسي أن أكون تحت أمركم في كل مكان".



وتابع النائب أبو العينين: "أعاهدكم أنه خلال الفترة المقبلة نبدأ المشوار معا من اليوم، وخلال فترة وجيزة تنتهي من الدراسات المستفيضة لكل مشكلات الدائرة، لأن الجيزة تستحق ذلك لأنها محافظة عريقة يمتد تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف سنة، والله سبحانه وتعالى منح مصر قائدًا عظيمًا استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنقذ مصر من احتلال الثروات والعقول، وهو أول من ألقي بنفسه أمام كل التحديات التي كانت وقتها ».وأكد النائب أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يجهز القوات المسلحة على أعلى مستوى، من خلال شراء أحدث الأسلحة المتطورة عالميا، لأنه أدرك جيدا أن القوة هي التي تحمي الشعوب، وشاهدنا ذلك جيدا أثناء أزمة ليبيا وكيف أرسلت مصر للعالم رسالة قوية ممنوع الاقتراب من حدود معينة على الحدود الغربية.



واستطرد أبو العينين: "مصر كانت تعاني الضعف والهوان منذ 2011 وكيف استطاع الرئيس أن يعبر بمصر من عنق الزجاجة لتحقق مصر أعلى معدل تنمية بين دول العالم، نحن الآن نحتفل بالنصر الاقتصادي العظيم والتنمية الاقتصادية الكبيرة التي تحققت على يد الرئيس السيسي، ووجه النائب محمد ابو العنين تحية عظيمة باسم شعب الجيزة للرئيس السيسي علي كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.



وأكد النائب أبو العينين، أنه تبرع بأكثر من 100 منحة دراسية لجامعة الإسكندرية، وناشد أهالي الجيزة أن من يريد منحة من هذه المنح فأهل الجيزة أولى، وأنه سيتم فتح مكاتب كثيرة لخدمة أهالي الدائرة في كافة ربوع الدائرة.



وأشار أبو العنيين إلى أنه تواصل مع محافظ الجيزة لعمل ممشى بطول الكورنيش لكي يستمتع المواطن الجيزاوي بالنيل، وسيتم رصف جميع الطرق الداخلية، وقام بإرساله للمحافظ برصف وإنارة شوارع دائرة الناحية وسيتم التنفيذ في أقرب وقت.



وأشار إلى أن جمعية أبو العنيين سيكون لها دور كبير لخدمة أهالي الدائرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم متابعة ليس التنفيذ فقط ولكن سيتم متابعة جودة وكفاءة التنفيذ، وطمأن جميع أهالي الدائرة بإقامة صالون النائب لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المواطنون وسيكون اجتماعها كل فترة مع بعض ممثلي المناطق المختلفة كما سيتم تنفيذ جولات ميدانية على كل المناطق.



وأوضح قائلا: "تقدمت بأكثر من 30 طلبًا للمحافظ كلها خدمات لأهالي الدائرة وتم الموافقة عليها.



وبالنسبة لمخالفات البناء أكد أبو العينين أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين لذلك أصدر قانون مخالفات البناء، لكي يعيش المواطن في آمان وسلام.



وأضاف أننا أطلقنا مبادرة لسداد الدفعة المقدمة عن مخالفات البناء عن 5 آلاف أسرة من غير القادرين، وطالب المواطنين بعدم إعطاء البطاقات لأي مرشح، قائلا: "انتبهوا من الألاعيب التي يقوم بها البعض، لاستغلال المواطنين البسطاء"

