بريطانيا تبحث مع فرنسا الترتيبات الأخيرة لخروجها من الاتحاد الأوروبي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:44 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام قليلة على حلول الموعد النهائي الذي حدده لنفسه للتوصل إلى توافق بشأن اتفاقية التجارة المرتبطة بعملية البريكست.

 

وقال متحدث باسم الحكومة اليوم في لندن إن جونسون أكد لماكرون أنه سيستكشف كل السبل الممكنة للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "إنه أكد له أن اتفاقية بين الطرفين ستكون خيرا لكليهما".

وأضاف المتحدث أن بريطانيا مهيأة لإكمال المرحلة الانتقالية حتى نهاية العام الجاري بدون اتفاقية تجارية.

وذكر أنه ما تزال هناك أشياء بحاجة إلى إيضاح مثل قضايا الصيد وشروط المنافسة التجارية.

من جانبه قال دبلوماسي أوروبي كبير أمس الجمعة إن لندن لم تتحرك بما فيه الكفاية، وأن بروكسل ما تزال ترغب في توقيع اتفاقية.

كان الجانبان قد أعلنا أنه لا بد من إبرام اتفاقية خلال شهر أكتوبر الجاري حتى يكون هناك وقت كاف للمصادقة عليها.

وكان جونسون حدد يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا وهو توقيت عقد القمة الأوروبية في بروكسل.

ومن المقرر إجراء مباحثات غير رسمية قبل ذلك الموعد بين لندن والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن من الواجب التوصل إلى الاتفاق بحلول الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ومن دون اتفاق سيتم تطبيق الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بدءا من .2021 

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