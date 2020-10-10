تركيا تعلن عودة الجماهير للمدرجات بأعداد محدودة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم السبت السماح بعودة الجماهير للملاعب لكن بأعداد محدودة.

وسيتم السماح بتواجد الجماهير في أماكن محددة من الاستاد ، وبحد أقصى 50 بالمئة من سعة الاستاد، بحسب بيان اتحاد الكرة التركي الذي ألغى به قراره السابق في الشهر الماضي والذي حظر من خلال عودة الجماهير للملاعب.

وأوضح اتحاد الكرة التركي في بيانه الشهر الماضي أن النصف الأول من موسم 2020 /2021 سيقام بدون جمهور مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت تركيا في مارس الماضي تعليق دوريات كرة القدم بسبب الجائحة قبل أن يتم استئنافها بدون جمهور في يونيو.

وأصيب العديد من اللاعبين والمدربين بالعدوى رغم التدابير المشددة التي يتم اتباعها.

وأكدت تركيا إصابة أكثر من 334 الف شخص بالعدوى ووفاة 8778 منهم.