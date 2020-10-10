الصين تتجه لتقنين العملات الرقمية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعترها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

تأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

واعتبارا من اليوم الجمعة، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجونب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة بحسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لسينوبك ومتاجر وولمارت ومراكز سي.آر فانجارد التجارية وفنادق شانجريلا.

وقال كينجي أوكامورا أكبر دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية أمس الخميس إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في مساعيها لتطوير عملة رقمية.

واليوم، شرعت مجموعة  من سبعة بنوك مركزية  من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا المستقرة التابعة لفيسبوك.

وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنتشن اختبار عادي لليوان الرقمي

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الصين والعملات الرقمية الصين

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