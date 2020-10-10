ميلان يعلن عن قيمة خسائره بسبب فيروس كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان الإيطالي أعلن عن قيمة خسائره المالية والتي نتجت بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت شبكة فوتبول إيطاليا بأن خسائر الروسونيري في العام المالي الحالي وصلت إلى حوالي 195 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن هذه الخسائر جاءت بسبب غياب الجماهير عن الملاعب منذ الموسم الماضي بالإضافة إلى تراجع أرباح البث التلفزيوني.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم كشف في وقت سابق أن خسائر الدوري الممتاز (الدرجة الأولى) تزيد على 500 مليون يورو بسبب الوباء المميت.

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