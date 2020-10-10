مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، قمة الأهلي ضد بيراميدز، مساء غدًا الأحد ، ضمن إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي أمام بيراميدز مساء غدًا الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى:- علي لطفي

خط الدفاع:- أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط:- عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم:- الشحات - محمد مجدي قفشة - محمود عبد المنعم كهربا

الهجوم:- أجايي

الجدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري لصالحه منذ مدة طويلة، برصيد 85 نقطة وبفارق يزيد عن عشرين نقطة عن أقرب الملاحقين، في وقتٍ لم يفقد فيه بيراميدز الأمل في اقتناص المركز الثاني من منافسه الزمالك.