أحمد موسى: الخونة في تركيا بيتجسسوا على بعض.. وبيسربوا المكالمات (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجموعات الهاربة في تركيا يقومون بالتجسس على بعضهم البعض، ووصفهم بالخونة، فعناصر الإخوان الإرهابية بلا دين أو وطنية ويعترفون أنهم عملاء وخونة.



وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخونة في تركيا قرروا تسجيل مكالمتهم لبعضهم البعض مع تسريب تلك المكالمات والفيديوهات لأطراف أخرى.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن جميع الخونة في تركيا يبيعوا بعضهم البعض، وفضائحهم لا تنتهي ويظهروا في دور الشخص الواعظ ويخونوا بعض.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن وجدي غنيم أكبر فاسد وحرامي ولا يعرف شيء اسمه أخلاقيات ولديه سجلات سوداء من «البلاوي».



وشدد موسى على استحالة اندماج جماعة الإخوان الإرهابية مجددا مع الشعب المصري قائلا: «أموت ولا يحصل»، مؤكدا أنه بقرار من الشعب لن يعود الإخوان.



