المغرب تسجل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
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سجلت المغرب 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 149 ألفا و 841.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 42 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 2572، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 124 ألفا و 854، مشيرةً إلى أنّ عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 22 ألفا و415.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 37,352 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 28,019 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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