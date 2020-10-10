ول تعليق من أمير كرارة بعد الاحتفال بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل الفنان أمير كرارة، اليوم السبت، بعيد ميلاده وأكمل أمير عامه الـ٤٣، فهو من مواليد 1977.

ووجه أمير كرارة، الشكر لزوجته وأولاده وكل من وجه له رسالة تهنئة بعيد ميلاده ، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق قائلاً:"صباح الفل عليكم، النهاردة 10/ 10 عيد ميلادي، تميت 43 سنة، وبشكر مراتي وأولادي حبايبي اللي احتفلوا بيا امبارح، وأشكر كل أصحابي القريبين مني، بشكرهم على اليوم الجميل ده، وبشكر كل الناس اللي بعتتلي امبارح وقالتلي كل سنة وانت طيب، واَسف لو مشفتش رسالة حد، لأن الحمد لله الرسايل كانت كتيرة امبارح، شكرًا ليكم جميعا وسنة سعيدة".

يشار أن أمير كرارة استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "عمر الناجي حرب طروادة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كارولين عزمى، ومجموعة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يُشارك أمير كرارة فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، مي عمر، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

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