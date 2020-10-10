شاهد..تامر حسني يخرج عن صمته ويرد على تصريحات أحمد السقا في الخلاف بينهم

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رد النجم تامر حسني، على تصريحات النجم أحمد السقا من حيث علاقته الشخصية به والخلافات التي حدثت بينهم في الفترة الأخيرة وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب النجم تامر حسني قائلا: "حبيبي وأخويا وصديق العمر نجم الدنيا كلها أحمد السقا كنت اتمنى انك تكلمني بيني وبينك لو كنت زعلان من اي حاجة او فاهم اي حاجة غلط لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك وأنا كنت اتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس بعد كلامك في التلفزيون الجمهور الكريم بقى ليه الحق يفهم الصح،، علشان افكرك بس،، انت كلمتني وقولتلي في خبر في موقع وعليه صورة افتراضية للفيلم وكاتبين انك بطل في الفيلم وانا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم المحبين اللي اكيد فرحو بالخبر اننا مع بعض، حتى انا ماقولتش ان دي الشركة المنتجة لأنها شركة كبيرة ولا يمكن تعمل كدا لأن الفيلم متباع للخارج والداخل بإسم أخوك تامر حسني وأصلا افيش الفيلم الرسمي نزل والناس كلها شافته وانت مش فيه ولا فيه اسمك وكل الابطال طالعين مرسومين معرفش زعلك من ايه الحقيقة ! كان ممكن تزعل لو الكلام ده نزل على صفحتي او صفحة الشركة المنتجة، وانا شرحتلك ده من سنة واتكلمنها بعدها مرتين".









،وأضاف "حسني" قائلا: "مرة عيدت عليك في عيد ميلادك والتانية بخصوص برنامجك فلو كنت لسه زعلان كنت قولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا أحمد أخيرا بقى مستحيل الشركة تروج أو انا افوت واسمح بإستخدام اسمك كبطل في الفيلم وانت مش فيه لأن ده هيعود علينا كلنا بالضرر لأن الناس هتدخل الفيلم ومش هيلاقو الكلام ده فايبقى احنا كدا بنضحك عالناس وضرينا الفيلم ولو اني اكيد يشرفني ان احنا نمثل مع بعض بطولة مشتركة لأنك حبيبي بجد ونجم انا بحبه من قلبي فعلا،، وبعدين ياحج أحمد لما انا جيتلك مسلسلك وحصل اجتهادات كتير من محبينك الكرام شوية يقولو المسلسل بطولتنا وشوية يقولو لأ ده ضيف شرف،، وانت عارف ان عمري ماعملتها وطلعت ضيف شرف غير ليك، ده انت طلبتني آجي اصور الساعة ٨ الصبح كنت عندك في نص ساعة، عشان فكرة طلعت في دماغك فجأة.. وجيت لأنك غالي عندي اوي اوي فوق ماتتصور،، وكنت بفرح بإجتهادات محبينك ومحبيني حتى لو صورتي صغيرة وكاتبين بطولة او ضيف شرف، كل ده مش فارق معايا لأني جيت اخدم صديق عمري واتمنى اي كلام يصب في مصلحة مسلسل اخويا وينجح ويكسر الدنيا،، انت حبيبي يا احمد وصديق العمر علشان كدا انا اللي مش هزعل منك، معلش طولت في الكلام لأن زعلك يعز عليا".