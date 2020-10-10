الديهي عن "إشادة صحيفة بريطانية بمصر": محدش يقدر ينكر الشمس







وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة " TeN": "هذه الفكرة تنهي معديات الموت إلى الأبد.. وأبشر الناس التي يمر عليها بأنه وداعا لمعديات الموت.. كما تطرق النقاش إلى مشروع المنصورة بلازا.. بشكل ربما ينقلها نقل نوعية".



وأشار إلى أن صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية نشرت تقريرا قالت فيها إن مصر مشغولة بخلق مجتمع حاضري جديد، يليق بها بداياته هي محاور الطرق السريعة.



وتابع: "هذا التقرير يمثل رسالة أن الأعين مهما كانت غير محايدة لم تتجاهل هذه المشروعات الضخمة.. الرئيس مهموم أن ينقل مصر نقله سريعة.



واستطرد: " المجلة قالت كثير من المصريين يؤيدون هذا المجهود.. والناس شايفنا ومحدش ينكر الشمس.. ما يحدث في مصر مجهود جبار ماحدث في 4 سنوات تكلفتها 4 تريليون جنيه".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير اليوم وتم الاتفاق على إنشاء 15 كوبري علوي على الرياح البحيري من القناطر الخيرية وحتي النوبارية".