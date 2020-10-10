باعتذار وسخرية جديدة..خالد سرحان يشارك صورة كريم فهمي بدلا من شقيقه في الخلاف بينه وبين شيكابالا

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سخر الفنان خالد سرحان من الفنان أحمد فهمي من خلال مشاركته صورة الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي معتذرا عن الخطأ الذي ارتكبه في المنشور السابق له.



وكتب "سرحان" تعليقا قائلا: "بعتذر عن الخطأ الغير مقصود في البوست اللي فات عشان كان حد حكالي عالمشكلة ماشفتش الفيديو بنفسي فا كنت فاكره احمد فهمي واما مش احمد فهمي زميلنا الممثل

بعتذر تاني".



وكانت الفنان خالد سرحان قد شارك صورة للمطرب أحمد فهمي، ساخرا من الخلاف الذي حدث بين الفنان أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك شيكابالا.