في عيد ميلادها.. تعرف على سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية "المتزوجون"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شيرين، بعيد ميلادها الـ64 احدى النجمات اللاتي تميزن بالرقة والملامح الهادئة.

في احدى اللقاءات التليفزيونية أوضحت شيرين، سر مشهد "صرصار حبنا" في مسرحية المتزوجون.

وقالت: "أن طريقتها في نطق كلمة "صورصار" كانت ارتجالية، واقتبستها من سلوك كانت تفعله إحدى زميلاتها في معهد الباليه، التي تدعى حنان شهدي، حينما كانت تعتني بالصراصير وتضع عليهم العطر".

وتابعت: "حاولت اقتباس طريقة زميلتي التي كانت تنتمي لأم يونانية وأب مصري، وكانت تشبه "لينا" بطلة المسرحية إلى حد كبير، فخزنتها بداخلها حتى انفجرت على المسرح بشخصية "لينا"، كانت لما بتشوف صرصار بترش عليه برفان، وأنا في المشهد ده استعنت باللي كانت بتعمله"


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