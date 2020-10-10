الديهي يكشف عن أمر خطير لأردوغان وسيد قطب: لا يصليان

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أمر خطير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أنه لا يصلي.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، أن الرئيس التركي لا يصلي إلا أمام الكاميرات، فلا يستخدم المسجد أو القرأن إلا للتأثير على الناس، وهذه معلومات من داخل تركيا.. وسيد قطب لم يكن يصلي الجمعة استنادا لفتوة أنه لا صلاة جمعة في أرض ليس بها خلافة وهذا الكلام قاله بشكل مباشر "علي عشماوي" في مذكراته وهذا من التنظيم السري للإخوان".



وتابع:" قال قطب لعشماوي أنه لا صلاة جمعة في أرض ليس بها خلافة.. من يظنون أنه خليفة للمسلمين لا يقيم الصلاة.. وأردوغان أصله من يهود جورجيا.. نزح من إحدي القري إلى الأنضول هكذا قال لي شخصيا محمد عبدالله جولن الذي يعيش في أمريكا".

