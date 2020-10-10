في عيد ميلادها.. شيرين كونت ثنائي ناجح مع الزعيم عادل إمام في التسعينات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة شيرين، الـ64 التي تتمتع بوجه ملائكي رقيق، جعلها تدخل عالم الشهرة والنجومية.

لمع إسم شيرين سينمائيًا، في التسعينات بعد أن كونت ثنائيًا ناجحًا مع الزعيم عادل إمام بداية من خلال فيلم "​الإرهابي​" في عام 1993، وبعدها بعامين قدما سويًا سلسلة أفلام "​بخيت وعديلة​" في الأعوام 1995، 1996، و2000.

كما قدمت شيرين في السينما مجموعة من الأفلام الناجحة ومنها "عاصفة من الدموع ومرسى فوق مرسى تحت وأنهم يسرقون عمري ودليل الاتهام وعريس لفاطمة والطائر الجريح والصفقة والمتهمون وغراميات سايس وكرامة إمرأة".

وفي الدراما التلفزيونية: "عيون الحب وسوق الألغاز وشجرة الحرمان والسندباد وابن تيمية والزائرة والوسية وأهل الطريق وحكايات مجنونة والفرسان وسر اللعبة وعريس من باريس وسر اللعبة وأوراق من المجهول وزوجة رجل طموح وأماكن في القلب وحارة العوانس والعائد وبالشمع الأحمر وعابد كرمان والعراف و​مأمون وشركاه​ وعائلة زيزو و​لعنة كارما​ و​كارمن​ والشارع اللي ورانا".

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