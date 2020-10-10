مدرب منتخب فرنسا يتحدث عن مواجهة البرتغال النارية

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، اليوم السبت، أن مواجهتهم أمام البرتغال في ثالث جولات مجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية الأحد على ملعب دو فرانس، ستكون "ممتعة بين أفضل فريقين أوروبيين وعلى المستوى العالم أيضاً".





وقال ديشامب في تصريحات عشية اللقاء "المباراة ستكون مع أحد أقوى الفرق حاليا، سنلتقي في مباراة العودة على ملعبهم في نوفمبر المقبل، ثم بعدها في يونيو 2021 (في بطولة اليورو)".





ورفض مدرب بطل العالم المقارنة بين موقف المنتخبين في مباراة الأحد، وبين نهائي بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا، مؤكدا وجود تغيرات كثيرة في صفوف الطرفين.





وقال في هذا الصدد "لا أعتقد أننا سنواجه منتخبا أقل في القوة. البرتغال فازت بالنسخة الماضية في دوري الأمم، وهي أحد أفضل المنتخبات، وأعتقد أن غالبية اللاعبين المعتادين سيكونوا أمامنا غداً".





وأضاف "كريستيانو يعتبر مثالا يحتذى به بالنسبة للاعبين كثيرين. من الصعب المقارنة بينه وبين كيليان مبابي، كما أن فارق السن بينهما كبير"، وذلك رداً على سؤال حول اللاعبين، مؤكدا أن كليهما مصنفان ضمن المستوى "الأول" عالمياً.