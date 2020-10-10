مدرب منتخب فرنسا يتحدث عن مواجهة البرتغال النارية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، اليوم السبت، أن مواجهتهم أمام البرتغال في ثالث جولات مجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية الأحد على ملعب دو فرانس، ستكون "ممتعة بين أفضل فريقين أوروبيين وعلى المستوى العالم أيضاً".


وقال ديشامب في تصريحات عشية اللقاء "المباراة ستكون مع أحد أقوى الفرق حاليا، سنلتقي في مباراة العودة على ملعبهم في نوفمبر المقبل، ثم بعدها في يونيو 2021 (في بطولة اليورو)".


ورفض مدرب بطل العالم المقارنة بين موقف المنتخبين في مباراة الأحد، وبين نهائي بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا، مؤكدا وجود تغيرات كثيرة في صفوف الطرفين.


وقال في هذا الصدد "لا أعتقد أننا سنواجه منتخبا أقل في القوة. البرتغال فازت بالنسخة الماضية في دوري الأمم، وهي أحد أفضل المنتخبات، وأعتقد أن غالبية اللاعبين المعتادين سيكونوا أمامنا غداً".


وأضاف "كريستيانو يعتبر مثالا يحتذى به بالنسبة للاعبين كثيرين. من الصعب المقارنة بينه وبين كيليان مبابي، كما أن فارق السن بينهما كبير"، وذلك رداً على سؤال حول اللاعبين، مؤكدا أن كليهما مصنفان ضمن المستوى "الأول" عالمياً.

أخبار تهمك

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 19 دقيقة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»