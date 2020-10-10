مبادرة صلح.. رئيس ابو شحاتة ينهي خصومة " الزرقا و السويس "

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قام أسامة سيد رئيس مجلس ادارة مركز شباب ابو شحاتة اليوم السبت بدعوة رئيسا اندية الزرقا و منتخب السويس لانهاء الخلاف الناشب بين الناديين منذ حوالي ٧ سنوات .



حضر جلسة الصلح النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا و محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس و محمد شيحة وكيل اللاعبين و الاعلامية سماح عمار .



ها وقد استغل رئيس ابو شحاتة تواجد رؤساء ومسؤلي الناديين بسبب اقامة المباراة التي جمعتهما بدوري القسم الثاني بالاسماعيلية كبلد محايد للفريقين نظرا لان المباريات التي تجمعهما لا تقام في المحافظات الخاصة بهم منذ ٧ سنوات على اثر واقعة خلاف قديمة .



وتم الاتفاق على اقامة وديتين بين الفريقين أيام ١ نوفمبر بملعب الزرقا و٥ نوفمبر بملعب السويس .