مبادرة صلح.. رئيس ابو شحاتة ينهي خصومة " الزرقا و السويس "

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
Advertisements


قام أسامة سيد رئيس مجلس ادارة مركز شباب ابو شحاتة اليوم السبت بدعوة رئيسا اندية الزرقا و منتخب السويس لانهاء الخلاف الناشب بين الناديين منذ حوالي ٧ سنوات .

حضر جلسة الصلح النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا و محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس و محمد شيحة وكيل اللاعبين و الاعلامية سماح عمار .

ها وقد استغل رئيس ابو شحاتة تواجد رؤساء ومسؤلي الناديين بسبب اقامة المباراة التي جمعتهما بدوري القسم الثاني بالاسماعيلية كبلد محايد للفريقين نظرا لان المباريات التي تجمعهما لا تقام في المحافظات الخاصة بهم منذ ٧ سنوات على اثر واقعة خلاف قديمة .

وتم الاتفاق على اقامة وديتين بين الفريقين أيام ١ نوفمبر بملعب الزرقا و٥ نوفمبر بملعب السويس .

أخبار تهمك

صعود سرس الليان وتعادل غزل شبين وعرب الرمل وتلا بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ يوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعتين

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة عن سبب تغيب ابنته (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

08:02 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»