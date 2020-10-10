الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى المارد الأحمر اتفاقه مع وادي دجلة، على التوقيع مع أحمد رمضان بيكهام نجم منتخب مصر الأوليمبي بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقبلة.

واستطاع المارد الأحمر، في التعاقد مع اللاعب مقابل 12 مليون جنيه مع إعارة ثنائي من الفريق إلى دجلة، حسب اختيارات المدير الفني.
 
وجاء توقيع الأهلي مع بيكهام مقابل 12 مليون بالرغم من وجود بند يسمح بعودة اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه، بعد نجاح الإدارة الحمراء في تخفيض المقابل المادي.

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