الجنيه الاسترليني يخسر12 قرشا من قيمته أمام الجنيه المصري

حقق الجنيه الاسترليني العملة البريطانية الموحدة تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام الجنيه ليسجل خسائر بقيمة 12 قرشا.

وافتتح الجنيه الاسترليني تعاملات الأسبوع الماضي في البنك المركزي، عند مستويات 20.28 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع، ليهبط بمرور الأيام ويصل بنهاية إلى مستويات 20.28 جنيه.

وجاءت خسائر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، مع هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات نفس الفترة بقيمة 2 قرشا.