"مش فاهمين"..أول تعليق من الفنانين على خلاف شكابالا مع أحمد فهمي..اعرف القصة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عرف عن الفنان أحمد فهمي، حبه للنادي الأهلي وتعصبه له، وكان معروف من قبل حدوث مشادة بينه وبين لاعب نادي الزمالك شيكابالا.

ولم يجتمع الفنان أحمد فهمي بشيكابالا، منذ فترة كبيرة إلى أن جمهم إحدى حفلات الزفاف والتي وجد فيها لاعب نادي الزمالك شيكابالا، حيث التقى الثنائي وحدثت مشادات بينهم وبدأت الكاميرات ترصد ما يحدث بينهم من خلاف بسبب الأهلي والزمالك وحاول الحضور تهدئة الموقف ولكن فشلو في ذلك.

و على الجانب الآخر حاول الفنان أحمد فهمي أيضا تهدئة الموقف من خلال تقبيله رأس شيكابالا ولكن رفض الآخر ذلك، مما جعل الخلاف ينسب أكثر من ذي قبل وتدخل الحضور ليفصلو بينهم وتم انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، تدخل عدد من الفنانين متحدثين عن هذا الخلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما ظهر واضحا هو أنهم لم يفهمو الموقف الذي حدث حيث شارك كل من خالد سرحان وفتحي الوهاب صورة للمطرب أحمد فهمي وليس الفنان الأهلاوي أحمد فهمي.

وكتب فتحي عبد الوهاب قائلا: " ايه اللي بيحصل يا جماعة عشان مش فاهم".

في حين كتب خالد سرحان قائلا: "شيكابالا لاعب كبير وعاقل وأنا بحبه على المستوى الشخصي، وأحمد فهمي من أقرب الفنانين لقلبي سواء كا مغني او كا ممثل، ما تخلوش الشيطان يدخل بينكم يا جماعة واستهدوا بالله كدا".

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