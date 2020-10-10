بهذه الكلمات.. أمينة تهنئ الكينج محمد منير بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت المطربة أمينة على تهنئة الكينج محمد منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العاشر من شهر أكتوبر.

ونشرت أمينة صورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت أمينه له رسالة تهنئة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب يا كينج أنا من المنايرة أوي في نفسي ، ربنا يديك الصحة مليون سلامة عليك وعلى قلبك يا حبيب الملايين.

والجدير ذكره أنه بعد جاح كليب "اختراع" للمطرب تامر حسني والعسيلي، تعاون فريق عمل الكليب مع الكينج محمد منير في عمل جديد وهم الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والموزع وسام عبدالمنعم.

ومن المقرر أن تتحدث الأغنية عن الشارع المصري، كعادة "منير" في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا.

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