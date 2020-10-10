تعرف على أحداث الحلقة الـ25 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة ال26

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض قناة "الحياة" بعد قليل الحلقة الـ26 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" وذلك في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة الـ25 قبل بدء الحلقة الـ26:

وبدأت الحلقة بوجود قوت وهي ماجدة زكي في المحكمة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كضيف شرف والذي يجسد دور القاضي، الذي يحكم على قوت في اتهامها بقضية القتل، وحدثت مشادات بين الطرفين إلى أن انتهت بنهاية عادلة راضية لجميع الأطراف.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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