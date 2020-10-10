تحديث وزارة القوي العاملة| رابط وخطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:46 م
منحة العمالة الغير منتظمة
منحة العمالة الغير منتظمة
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تحديث وزارة القوي العاملة| رابط وخطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة القوي العاملة للحصول علي منحة 500 جنية يعتبر ذلك واحد من ضمن الاشياء المهمة التي يبحث عنها الكثير من العمال في جمهورية مصر العربية بعد إن عادة هذة المنحة من قبل القوي العاملة والازهر الشريف لأن يتم مساعدة هؤلاء العمال لمدة ثلاثة اشهر متتالية.


تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

اوضحت وزارة القوي العاملة بانة سيتم صرف هذة المنحة لمدة ثلاث اشهر متتالية وهم شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لجميع العمال الذين تضررو بشكل كبير من توقف العمل في جمهورية مصر العربية نتيجة لفيروس كورونا المستجد وقد تم صرف هذة المنحة من قبل من الوزارة في شهر إبريل الماضي وحتي شهر يوليو.


صرف منحة 500 جنية

اعلنت وزارة القوي العاملة بانة سيتم صرف هذة المنحة علي خطوات متعددة لأن يتم تنظيم عملية الصرف ومنع الزحام امام ماكينات الصراف الألي وتتلخص الخطوات في النحو التالي:

ستقوم وزارة القوي العاملة بارسال رسالة نصية بموعد صرف المنحة قبلها بمدة 24 ساعة.
قامت وزارة القوي العاملة بتقسيم العمال الي دفعات حتي لا يتم الزحام امام الماكنيات.
سيكون كارت الصراف الذكي الذي اسلمة العمال في البنوك في شهر إبريل مفعل بعد ارسال الرسالة.
يجب ان يذهب المستفيد الي اقرب ماكينة صراف الي له اثناء موعد الصرف المحدد.


خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

هناك بعض الخطوات التي يجب علي المستفيد بان يقوم بها من اجل ان يستيطع التسجيل في هذة المنحة حيث تتلخص الخطوات في النحو التالي:

الذهاب الي موقع وزارة القوي العاملة علي شبكة الانترنت مباشرة عبر هذا الرابط “من هنا“.
يقوم المستفيد بكتابة الأسم الرباعي له ثم الرقم القومي المكون من 14 رقم.
بعد ذلك يقوم بتحديد المحافظة التابع لها ثم كتابة اسم المدينة وعنوان المنزل.
يجب ان يقوم بتحديد المهنة ثم تحديد العمل دائم او متقطع.
بعد الانتهاء يقوم بالنقر علي زر التسجيل في المنحة.
يتم توجيهك الي صفحة اخري لتاكيد التسجيل.

تحديث وزارة القوي العاملة| رابط وخطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٠

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