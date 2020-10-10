لقطة اليوم.. لاعبي المريخ يحملون صورة للاعب القناة الراحل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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حرص لاعبي الفريق الاول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي على التقاط صور تذكارية وهم يحملون صورة للاعب القناة الراحل مروان محمود والذي توفي منذ اسبوع اثر حادث أليم .

هذا ويأتي هذا التصرف كتأبين للاعب الشاب ، كما تم الوقوف دقيقة حداد على روحه قبل انطلاق المباراة التي جمعت المريخ بنظيره سيراميكا بملعب عادل جلال ببورسعيد .

هذا وقد انتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بخماسية مقابل هدف ، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة ٤٢ بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة ٢١ بالمركز التاسع ليواجه خطر الهبوط .

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