لقطة اليوم.. لاعبي المريخ يحملون صورة للاعب القناة الراحل

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حرص لاعبي الفريق الاول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي على التقاط صور تذكارية وهم يحملون صورة للاعب القناة الراحل مروان محمود والذي توفي منذ اسبوع اثر حادث أليم .



هذا ويأتي هذا التصرف كتأبين للاعب الشاب ، كما تم الوقوف دقيقة حداد على روحه قبل انطلاق المباراة التي جمعت المريخ بنظيره سيراميكا بملعب عادل جلال ببورسعيد .



هذا وقد انتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بخماسية مقابل هدف ، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة ٤٢ بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد المريخ عند النقطة ٢١ بالمركز التاسع ليواجه خطر الهبوط .