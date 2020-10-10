الأوقاف: المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر في انتخابات النواب "مرفوض"

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جدد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تحذيراته لجميع أئمة الأوقاف باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية لمرشح بعينه.



وقال "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" نرفض المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد في العملية الانتخابية.



وأشار إلى أن مبدأ الدولة المدنية ينأى بعلماء الدين بأن يكونوا في أي جدال أو خلاف على مسائل انتخابية، مؤكدًا لا نريد أن يكون الدين طرفا في أي دعاية انتخابية.



واستطرد "أي إمام أو عالم دين يخرج عن مضمون الدين ويزج بالدين في الانتخابات سيكون عرضة لعقوبات رادعة من قبل لجان التفتيش الدعوي".



وفي سياق منفصل وبسؤاله عما إذا كشف الإمام عن النادي الذي يشجعه سواء الأهلي أو الزمالك أشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، "لا حرج في ذلك لأن الرياضة جزء من الأخلاق والعمل وصحة العقل".



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.



وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.



وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.



وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحا فى النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.