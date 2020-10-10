تعرف على موعد عرض الحلقة الـ26 من مسلسل "قوت القلوب"

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ الحلقة الـ26 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، بعد قليل على قناة "الحياة" وذلك في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وتقوم قناة "الحياة" بعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء من كل أسبوع.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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