الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة للدفعة الرابعة
السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:43 م
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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة للدفعة الرابعة
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يعتبر ذلك واجد من ضمن اكثر الاشياء الرائجة علي محركات البحث من قبل العديد من المواطنين المصرين وذلك من اجل ان يقوم البعض بمعرفة هل تم قبول طلب الحصول علي المنحة الخاص به تم قبولة او تم رفضة، وايضاً معرفة الموعد المحدد لصرف الدفعة الرابعة له.
منحة العمالة الغير منتظمة
اطلقت هذة المنحة من قبل وزارة القوي العاملة المصرية في شهر إبريل الماضي لأن يتم تعويض العمال الذين تضرروا من توقف العمل نتيجة لفيروس كوورنا المستجد وذلك لأن يقوم العمال بالحصول علي دعم اجتماعي لهم، وستكون الدفعات الجديدة من هذة المنحة بالتعاون بين القوي العامة مع الازهر الشريف.
طريقة تحديث بيانات منحة 500 جنية
من شروط الحصول علي الدفعة الرابعة من الدفعة بان يقوم المستفيد بعملية تحديث البيانات الموجودة له علي المنحة حيث انه يتم تحديث البيانات عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتلخص في النحو الاتي وهي:
الذهاب الي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة علي شبكة الانترنت.
يقوم المستفيد بتسجيل الدخول عبر ادخال رقم البطاقة المكون من 14 رقم.
بعد ذلك يكتب البيانات الخاصة بة من الاسم ورقم الهاتف المحمول.
تحديد السن ثم تحديد بيانات المهنة.
يجب ان يقوم بتحديد بان العمل دائم او متقطع.
الضغط علي زر التحديث للبيانات الشخصية.
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها من اجل الاستعلام عن المنحة من خلال الانترنت ومعرفة موعد الصرف، ويكون ذلك عن طريق الخطوات الاتية:
الانتقال إلي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة علي شبكة الانترنت مباشرة من هنا.
بعد ذلك تكتب الرقم القومي للمستفيد في المكان المخصص له.
الضغط علي زر الاستعلام.
الانتظار حتي يتم توجيهك الي صفحة اخري بها بيانات المستفيد.
وستقوم وزارة القوي العاملة بارسال رسالة نصية علي رقم المستفيد قبل موعد الصرف باربعة وعشرين ساعة علي الاقل ليقوم بالذهاب الي ماكينة الصراف الالي واستلام الاموال الخاصة به.
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة للدفعة الرابعة
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